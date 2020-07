(c) APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Tesla ist die wertvollste Automarke der Welt. Was die US-Amerikaner jährlich produzieren, verkauft Toyota freilich in zwei Wochen.

Palo Alto/Wien. Diese Probleme muss man als Firmenchef erst einmal haben. „Meiner Meinung nach ist der Aktienpreis von Tesla zu hoch“, schrieb Elon Musk am 1. Mai auf Twitter. Damals kostete eine Aktie seiner Firma Tesla 755 Dollar. In der Nacht auf Donnerstag kletterte der Preis an der US-amerikanischen Börse auf 1134 Dollar. Von Musk gab es keinen neuen Tweet.