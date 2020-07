Susanne Pöchacker macht sich einen Reim auf Ungereimtheiten der Businesswelt. Diesmal: Personalistisches.

Human Resources

HR Business Partner

Personal Abteilung

Personalentwicklung

Personalverwaltung

Sag mir,

wie Du es nennst –

und ich sag Dir,

wie Du es lebst.

*WYSIYG – What you see is what you get. Ein Begriff, der ursprünglich aus der EDV stammt.

Impro-Morgen-Workout 15 Minuten Impro-Morgen-Workout - Mit Leichtigkeit in den Tag!

Improvisationsvermögen ist gerade jetzt gefragt, Leichtigkeit ebenso.

Susanne Pöchacker bietet regelmäßig 15 Minuten Impro-Morgen-Workout auf zoom an. Jeden Montag-Mittwoch-Freitag um 9 Uhr starten die Gäste mit einfachen Übungen in den Tag. Einfach vorbei schauen und mal ausprobieren. Bei Interesse schicken Sie einfach ein Mail an info@susannepoechacker.at

Susanne Pöchacker ist Diplomphysikerin, systemischer Coach, Trainerin, Moderatorin und Künstlerin. Seit 25 Jahren berät sie Institutionen in den Bereichen Personalentwicklung, Teambuilding und Sales. Sie steht seit 2002 regelmäßig auf der Bühne und gehört seit elf Jahren dem ORF-Rateteam bei Oliver Baiers „Was gibt es Neues?“ an.

Wie erleben Sie die Businesswelt? Schreiben Sie Susanne Pöchacker von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen.



[PYM24]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2019)