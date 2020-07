Wohin die Österreicher diesen Sommer reisen wollen

Wohin zieht es die Österreicher in diesem Sommer? Das Reiseportal Home2go hat die Top 20 Urlaubsdestinationen ausgewertet.

Die Bundesregierung legt es nahe, die Coronasituation in anderen Ländern ebenfalls: Urlaub in Österreich ist in diesem Sommer gefragt wie nie. Dies zeigt auch eine Analyse der Buchungsplattform Home2go. Nur vier ihrer „20 beliebtesten Urlaubsregionen“ liegen dabei außerhalb Österreichs.

Herangezogen wurden dafür die Suchanfragen der Nutzer zwischen dem 27. Mai und 3. Juni 2020 für eine Ferienreise mit Check-In zwischen 11. und 18. Juli 2020.

Kärnten liegt dabei klar vorne. So wurde am häufigsten generell nach dem Schlagwort „Kärnten“ gesucht. Platz zwei geht schon weiter ins Detail, dorthin schafft es der Wörthersee. Nach Ferienunterkünfte in der Steiermark wurde am dritthäufigsten gesucht.

Rang Reiseziel Top 1 Kärnten Top 2 Wörthersee Top 3 Steiermark Top 4 Attersee Top 5 Istrien, Kroatien Top 6 Faaker See Top 7 Klopeiner See Top 8 Salzkammergut Top 9 Osslacher See Top 10 Vorarlberg

Außerhalb von Österreich liegen nur vier Urlaubsdestinationen. Die kroatischen Regionen Istrien (Rang 5) und Ruskamen (Rang 14), die Insel Krk (Rang 19) sowie die deutsche Insel Sylt (Rang 18).

Für die Analyse wurden über 30.000 Suchanfragen ausgewertet.

>>> Zur vollständigen Rangliste