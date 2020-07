Der Bildungsminister hätte gerne, dass die Kinder in die Schule gehen: professorale Ratschläge und persönliche Glaubensbekundungen in der „ZiB 2“.

Weil 27 Schüler in fünf Bezirken in Oberösterreich mit dem Coronavirus infiziert sind, können rund 100.000 Kinder nun keine Kindergärten und Schulen mehr besuchen. So schnell kann es also gehen. Die Frage, die damit kurz vor der Zeugnisverteilung (wieder) aufkommt, wird uns ganz sicher im September genauso beschäftigen. Nämlich: Unter welchen Bedingungen sollen Schulen schließen? Und wer entscheidet darüber?