Die Ohren besser täuschen lernen

Für die Augen ist die virtuelle Realität schon recht nah dran an der Wirklichkeit – was man hört, zerstört diesen Eindruck aber schnell wieder. Ein großes europäisches Forschungsprojekt will das ändern.

Ein leises, aber lästiges Pfeifen stört das sonst ruhige Schnurren des Motors. Man hört es nicht immer, neigt man den Kopf aber leicht zur Seite und beugt sich am Fahrersitz ein wenig nach vorn, wird es lauter. Reckt man den Hals noch ein wenig nach oben, ist klar: Es stammt vom Schiebedach. So wie es derzeit verbaut ist, wird es bei voller Fahrt für unangenehme Nebengeräusche in der Fahrgastzelle sorgen. Also heißt es zurück ans Reißbrett für die Ingenieure – ein teurer Schritt bei der Entwicklung eines neuen Autos.