Das Phantom an der Donau: über Wiens erste „Donaustadt“

Wien vor 150 Jahren: Mit dem Beginn der Arbeiten an der Donauregulierung verbindet sich die Hoffnung, die Stadt mit neuen Wohn- und Industriequartieren an die Donau zu rücken. Doch diese „Donaustadt“ enttäuscht jahrzehntelang alle Erwartungen.

Vor 150 Jahren, im Frühjahr 1870, wurde mit den Arbeiten zum größten landschaftsverändernden Bauvorhaben in der Geschichte Wiens begonnen: Die in knapp sechs Jahren realisierte große Donauregulierung steht emblematisch für die Industrialisierung der Gewässerlandschaft in der Hochgründerzeit. Sie war gleichzeitig der wesentliche Schritt zur Urbanisierung des Hochrisikoraums der Donauauen, da sie den weitverzweigten, gewundenen Fluss in ein beinahe geradliniges, 14 Kilometer langes und 280 Meter breites Bett mit einem parallel geführten Überschwemmungsgebiet lenkte. Obwohl sie die Dynamik des Flusses nicht in dem Maße kontrollieren konnte, wie ursprünglich erhofft, galt und gilt sie mit Recht als technische Pionierleistung.