Hansi Hansmann ist in über 45 Start-ups investiert.

Der Investor bewies oft einen guten Riecher und investiert nun in die Gesundheitsbranche.

Während sich so manches Start-up in der Krise kaum über Wasser halten kann, wollen drei Unternehmer-Eminenzen für Halt in der Brandung sorgen und gründen einen neuen Start-up-Fonds namens Calm/Storm, zu Deutsch „Ruhe/Sturm“.