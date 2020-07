Wolfgang Thiem: „Djoković zu verdammen, ist mir zu billig“

Die von Novak Djoković initiierte Adria-Tour endete nach mehreren Coronafällen im Desaster, der 33-Jährige wurde weltweit scharf kritisiert. Wolfgang Thiem stößt sich daran, im „Presse“-Gespräch verteidigt er den Serben.

Am Donnerstag lieferte Novak Djoković endlich wieder positive Schlagzeilen in Form eines negativen Testergebnisses. Zehn Tage nach Bekanntwerden seiner Corona-Erkrankung sind er und seine Frau Jelena wieder gesund. Der Weltranglistenerste hatte sich in den vergangenen Wochen weit über die Sportszene hinaus einen Namen gemacht, nachdem die von ihm mitorganisierte Adria-Tour zum Fiasko avancierte.