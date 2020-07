Museen: Die Welt als Sammlung

Sie waren die Urform unserer heutigen Museen: die Kunst- und Wunderkammern mit ihren Sensationen und Raritäten. Ein neuer Bildband zeigt die schönsten davon.

Sie waren Stätten der Sensationen, Raritäten und Kostbarkeiten: Die Kunst- und Wunderkammern brachten die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts zum Staunen. In diesen Frühformen von Museen fand alles, aber wirklich alles seinen Platz: bildende Kunst, wissenschaftliche Geräte, Krokodile, Mineralien, Korallen, Straußeneier, Elfenbeinpokale, Automaten. Die Aufzählung könnte endlos weitergehen, denn die Objekte umfassten alle Bereiche, die die Menschen der Vormoderne interessierten: die Künste ohnehin, aber auch die Wissenschaften von der Astrologie bis zur Medizin, von der Zoologie zur Botanik, von der Metallurgie bis zur Alchemie. Und dies alles in einem spielerischen Nebeneinander.



Wie Pilze schossen die Sammlungen, ausgehend von Italien, überall in Europa aus dem Boden. Die bedeutendsten von ihnen wurden von großen Fürstenhäusern angelegt, man ergötzte sich daran und zeigte die Objekte ausgewählten Gästen. Sie dienten also überwiegend der Repräsentation. Die hohen Herren zeigten ihren humanistischen Bildungshintergrund. Aber auch forschende Patrizier und Gelehrte begründeten Sammlungen. Die Hochphase dieses Furors dauerte fast drei Jahrhunderte und nahm beinah wahnhafte Züge an.