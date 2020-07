Sushi oder Zungezeigen: „Slip of the Tongue“ von Alexandra Bircken am Wiener Graben.

Die deutsche Bildhauerin Alexandra Bircken bespielt den prominentesten Kunstort Wiens mit einer roten Zunge, genannt „Slip of the Tongue“. Wer dabei an Freud'sche Versprecher denkt oder an Sushi – jeder hat recht.

Eine knallrote Zunge streckt sich seit Freitag den Passanten auf dem Wiener Graben entgegen. Oder besser: entrollt sich träge vor ihnen. Symbol der Lust oder Symbol der Frechheit – das scheint die Frage.