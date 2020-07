Prozess gegen Khashoggis Killer

Im Justizpalast in Istanbul begann am Freitag der Prozess gegen die Mörder von Jamal Khashoggi.

In Istanbul stehen die Mörder des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi seit Freitag vor Gericht – jedoch in Abwesenheit. Die saudische Führung will dabei nicht kooperieren.

Tunis/Istanbul. Als erste trat Hatice Cengiz in den Zeugenstand. Sie war die Verlobte des Ermordeten, sie stand dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi am nächsten. Damals am Mordtag im Oktober 2018 wartete sie vor dem saudischen Konsulat in Istanbul, wo Khashoggi Papiere für ihre Hochzeit abholen wollte. Als er nach zwei Stunden noch nicht zurück war, alarmierte Cengiz das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und die Polizei.