Austrian Open in Atzenbrugg auch mit Markus Brier

Erstmals seit acht Jahren spielt Österreichs Golf-Pionier Markus Brier, der zuletzt auf der Seniors Tour aktiv war, wieder bei einem Turnier der European Tour. Der Wiener,52, kann es kaum erwarten.

Erstmals seit acht Jahren spielt Österreichs Golf-Pionier Markus Brier, der zuletzt auf der Seniors Tour aktiv war, wieder bei einem Turnier der European Tour. Der Wiener, der am Sonntag seinen 52. Geburtstag feiert, hat sich für die Austrian Open im Diamond Country Club in Atzenbrugg (9. bis 12. Juli) qualifiziert.

"Es ist lustig", sagte Brier, insgesamt sechs Turniere davon zwei auf der European Tour (2006 Austrian Open in Oberwaltersdorf, 2007 die Volvo China Open) gewonnen hat. "Ich habe mich über die kürzlich gespielten nationalen Meisterschaften für Atzenbrugg qualifiziert und freue mich natürlich, dass ich dabei bin."

Brier will dieses "Comeback" aber locker angehen. "Ich gehe das Ganze sehr, sehr entspannt an", erklärte er. "Auf einen Vergleich mit den Topspielern von heute will ich mich gar nicht einlassen. Ich spiele mein Spiel, das ich seit 25 Jahren, also seit ich Profi bin, spiele. Das wird sicher immer noch ganz gut sein, obwohl ich gerade in Atzenbrugg eigentlich nie so tolle Resultate geholt habe", erinnert sich Brier.

Der Routinier hofft, dass der Platz diesmal schwer zu spielen ist und er dann dank seiner Erfahrung punkten kann. Das Turnier in Atzenbrugg ist mit 500.000 Euro dotiert. Durchaus möglich, dass der Altstar auch in der Woche darauf im Adamstal mit von der Partie ist. "Es schaut gut aus, dass es so sein wird."