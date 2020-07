Lewis Hamilton: Wenn andere längst bremsen, gibt er immer noch Gas

Mit dem Start der Formel-1-Saison in Spielberg richten sich die Blicke wieder auf Sechsfach-Champion Lewis Hamilton. Knackt der Brite Michael Schumachers WM-Rekord, bewirkt seine Offensive gegen Rassismus ein Umdenken in der Gesellschaft? Mercedes färbte den W11-Rennwagen schwarz, knien aber alle Fahrer?

Formel-1-Fahrer sind Alphatiere. Sie lieben das Gaspedal, vertrauen ihrer Technik und Taktik. Sie streben nach Macht, Alleinstellungsmerkmalen und der uneingeschränkten Vorfahrt. Stars dulden keine gleichrangigen Kollegen in der Mannschaft. Zumeist birgt ein Stallduell auch bloß enormes Konfliktpotenzial. Blickt man auf die Hierarchie der F1-Gegenwart sticht ein Mann hervor: Lewis Hamilton. Schnell, kompromisslos, offensiv – unnachgiebig. Wenn er etwas will, fährt man besser flott zur Seite. Und in dieser Saison will er unbedingt noch einmal gewinnen.



Wenn die Saison am Sonntag in Spielberg (15.10 Uhr, live ORF1, Sky) startet, ist der Brite, 35, der Jäger. Als sechsfacher F1-Champion folgt er einem Ziel: Der Mercedes-Fahrer will den Rekord von sieben WM-Siegen, gehalten von Michael Schumacher, egalisieren. Im Qualifying hatte er jedoch das Nachsehen. Teamkollege Valtteri Bottas war um 0,12 Sekunden schneller.