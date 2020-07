KAC-Tormannlegende Robert Mack 61-jährig gestorben

Der KAC-Tormann und Nationalspieler war schwer krank.

Der langjährige KAC-Torhüter Robert Mack ist tot. Der 61-Jährige sei am Samstag nach schwerer Krankheit in Wien gestorben, wie der Eishockey-Rekordmeister aus Klagenfurt bekanntgab. Mit Mack als Schlussmann holte der KAC in den 1980er-Jahren sieben Meistertitel. Von 1977 bis 1991 bestritt der gebürtige Völkermarkter 401 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse für die Rotjacken.

Im Nationalteam brachte er es auf 83 Länderspiele, sechs WM-Teilnahmen und ein Olympia-Turnier 1988 in Calgary.

(APA)