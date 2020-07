Achtung, die Hedgefonds kommen!

Institutionelle Anleger erwarten unruhigere Zeiten. Das Anlagevehikel Hedgefonds kommt ihnen da gerade recht.

Hedgefonds genießen in der Öffentlichkeit keinen besonders guten Ruf. Bei institutionellen Investoren, wie Pensionsfonds oder Stiftungen, können sie aber einen wichtigen Beitrag zur Rendite leisten. In der zweiten Jahreshälfte wollen Großanleger daher nicht auf sie verzichten. Wie eine Umfrage der Schweizer Bank Credit Suisse unter 160 institutionellen Anlegern ergab, wollen diese ihre Positionen in der Anlageklasse nun so stark aufstocken wie in keinem anderen Segment.

Die Nettonachfrage der Investoren, also der Prozentsatz der Befragten, die ihre Geldzuteilungen an Hedgefonds erhöhten, abzüglich des Prozentsatzes jener, die diese reduzierten, erreichte mit 32 Prozent den höchsten Wert seit mindestens fünf Jahren. „Angesichts der Performance der Portfoliomanager und der beobachteten größeren Streuung der Renditen ist dies ein Umfeld, in dem Hedgefonds glänzen und sich von der Masse abheben können“, sagt Joseph Gasparro, der als Leiter von Americas Capital Services Content bei der Credit Suisse vielen Hedgefonds beim Aufbau von Kapital hilft. Der unglaubliche Anstieg bei Aktien von Ende März bis Anfang Juni lasse sich wahrscheinlich nicht wiederholen, so Gasparro. Das künftige Umfeld werde mehr Unsicherheiten mit sich bringen. Und um „durch diese Phase zu navigieren, setzen Anleger auf Hedgefonds.“

Hedgefonds haben sich in der Phase der Ausbreitung des Coronavirus weitgehend behauptet. Bis Mai dieses Jahres kommen sie auf ein Minus von rund fünf Prozent, was ungefähr der Entwicklung des breiten S&P-500-Total-Return-Index entspricht. Nach zwei Monaten mit Nettorückflüssen verzeichnete die Branche im Mai wieder Zuflüsse. „Im März und April haben wir gesehen, dass Investoren zu den Managern tendierten, die sie am besten kannten und denen sie am meisten zutrauten, durch diese Phase zu navigieren“, sagt Melissa Toma Ryan, Co-Leiterin der Americas Capital Services Group bei Credit Suisse.

Die Bank befragte im Mai und Juni im Rahmen ihrer Halbjahresumfrage Anleger mit Hedgefonds-Investments in Höhe von 450 Milliarden Dollar. Was sich in der Umfrage auch zeigte: 65 Prozent der Anleger teilten mit, dass ihre bestehenden Hedgefonds-Positionen ihre Renditeerwartungen für das Jahr bis Mai erfüllt oder übertroffen haben. 81 Prozent gaben an, es vorzuziehen, Geld bei Managern zu investieren, deren Fonds sich derzeit in ihrem Portfolio befinden. Bloomberg

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2020)