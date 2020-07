Hohe Preise für Kunst aus Afrika

Sotheby's versteigerte Objekte der Sammlung Clyman, die für ihre Kollektion von Kunst aus Afrika bekannt ist. Einen Kopf der Fang platzierte das Haus in der Zeitgenossenauktion.

„The Clyman Fang Head“, unter diesem Titel machte Sotheby's einen Reliquienkopf des afrikanischen Stammes der Fang in Gabun zum Star der zeitgenössischen Auktion in New York. Er wurde für 3,5 Millionen Dollar verkauft und lag damit in den Erwartungen der Schätzung von 2,5 bis vier Millionen Dollar. Die Statue stammte aus der Sammlung von Sidney und Bernice Clyman, die in den frühen 1970er-Jahren begannen, afrikanische Kunst zu sammeln. Ein halbes Jahrhundert lang haben sie eine herausragende Kollektion zusammengetragen, die einige museale Werke aus der Subsahararegion Afrikas beinhaltet. Der Reliquienkopf der Fang ist eine Ikone der afrikanischen Kunst. So existieren weit weniger Fang-Köpfe als Fang-Figuren. Entsprechend hoch war der Schätzpreis. Bedenkt man die Qualität und Seltenheit des Kopfes kombiniert mit der hochkarätigen Provenienz, hätte man sich vielleicht mehr als die Schätzung erwartet.