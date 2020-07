Restrukturierung

Nach Sotheby's legt nun auch Christie's Abteilungen zusammen. Verändertes Kaufverhalten ist die offizielle Begründung. Es geht aber um die Kosten.

Es sollte wie eine ausgefeilte Strategie klingen: Das Auktionshaus Christie's legt die Abteilungen für „Impressionismus und Moderne“ mit der für „Nachkriegs- und Gegenwartskunst“ zusammen. Anders gesagt packt Christie's die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts in eine Abteilung. Das sind umsatzmäßig die beiden wichtigsten Divisionen. Die Erklärung dafür ist, dass die Sammler spartenübergreifender kaufen würden und man so besser auf das veränderte Kundenverhalten eingehen könne. Geleitet werde die neue Division von Alex Rotter als Vorsitzender in den USA und Giovanna Bertazzoni als Vizevorsitzende in Europa. Rotter hat übrigens Wiener Wurzeln. Er ist in Wien geboren und aufgewachsen. Seine Mutter war die Kunsthändlerin Elisabeth Sturm-Bednarczyk.