Ringo Starr wird am 7. Juli 80 Jahre alt. Weil die geplante Geburtstagsfeier coronabedingt abgesagt wurde, feiern Ringo und seine Freunde „Peace and Love“ eben virtuell. Im Rückblick auf sein bewegtes Leben erzählt der Ex-Beatle der „Presse am Sonntag“, welcher Traum unerfüllt geblieben ist und warum er mit 80 Jahren nicht ans Aufhören denkt. ?

Am 7. Juli werden Sie 80 Jahre alt. Wie werden Sie diesen runden Geburtstag feiern?