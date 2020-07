Es kommt kein Geld mehr nach Hause

Hunderte Milliarden schicken Migranten jedes Jahr an ihre Familien in der Heimat. In der Coronakrise versiegt dieser lebensnotwendige Geldfluss. Das trifft nicht nur arme Länder, warnen Ökonomen. Auch dem reichen Westen blühe ein gewaltiges Problem.

In den vergangenen Wochen bot sich in einigen Wiener Außenbezirken ein ungewöhnliches Bild: In grelles Orange gekleidet waren hier Menschen als lebende Litfaßsäulen unterwegs. Ihre Botschaft war simpel: „Send your money home!“, drängte der Auftraggeber, ein großer Finanzdienstleister, die ansässigen Migranten.