Ohne Schnitt auch kein Glück

(c) Ute Woltron

Die Schattenmorellen unter den Weichseln müssen nach der Ernte unter die Schere.

An handwerklichen Fähigkeiten kann noch gefeilt werden, doch ein Erfolgserlebnis gibt es in voller Unbescheidenheit zu berichten. Aus der reichen Ernte des erst vor wenigen Jahren gesetzten Weichselbäumchens ist unter meinen Händen ein Weichselfleisch entstanden, das an Perfektion seinesgleichen zwar suchen, aber wohl nicht finden mag. Damit es auch im nächsten Jahr gelingt, braucht das Bäumchen als Schattenmorelle einen Rückschnitt.