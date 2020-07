Grüne Politikerin zur ersten Bürgermeisterin von Marseille gewählt

Die Ärztin Rubirola, Kandidatin des Linksbündnisses Frühling von Marseille, wurde zur Bürgermeisterin gewählt und folgt damit auf Jean-Claude Gaudin, der 25 Jahre im Amt war.

Die französische Hafenstadt Marseille bekommt erstmals eine Bürgermeisterin. Michèle Rubirola, Kandidatin des Linksbündnisses Frühling von Marseille, erhielt am Samstag nach zähen Verhandlungen infolge der Kommunalwahl vergangenes Wochenende die nötigen Abgeordnetenstimmen.

Die zweitgrößte Stadt Frankreichs rückt damit nach links: Die 63-jährige Grüne folgt auf den Konservativen Jean-Claude Gaudin, der 25 Jahre lang Bürgermeister war.

Bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen hatte Frühling von Marseille die meisten Stimmen erhalten. Mit 38 Prozent lag das Bündnis deutlich vor der konservativen Partei Die Republikaner (30 Prozent). Insbesondere Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wahlbetrug mittels Wahlvollmachten hatten den Konservativen Stimmen gekostet.

Wegen der besonderen Bestimmungen für die Wahl der Bürgermeister der drei größten Städte des Landes - Paris, Marseille und Lyon - war dennoch lange unklar, ob es für die linke Kandidatin reichen würde. "Ich bin erleichtert zu sehen, dass der Wille der Menschen von Marseille respektiert wurde", sagte Rubirola, die bisher für die Grünen im Rat des Départements Bouches-du-Rhône saß.

Wahlbeteiligung bei lediglich 35 Prozent

Rubirola, die als Ärztin seit Jahren in den ärmeren Vierteln der Stadt praktiziert, versprach, die gesellschaftliche Kluft in der Stadt anzugehen. "Allen, die nicht zur Wahl gegangen sind, möchte ich sagen, dass wir immer im allgemeinen Interesse handeln werden, unabhängig von unseren Differenzen", betonte sie zudem. Die Wahlbeteiligung war in Marseille bei lediglich 35 Prozent gelegen.

Die Franzosen hatten den Grünen bei den Kommunalwahlen Ende Juni zu einem Erdrutschsieg verholfen. Der Partei gelangen Überraschungserfolge in einer ganzen Reihe von Städten.

(APA/AFP)