Verlassene Hamsterbauten oder neue Wohnbauten?

Wenn der Hamster mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Bau zurückkehrt, ist er zu schützen.

Die jüngste EuGH-Entscheidung über den Schutz gefährdeter Arten lässt Zweifel an der rechtlichen Güterabwägung aufkommen.

Innsbruck. Natur- und Umweltschutz stellen Güter dar, denen sich mittlerweile auch die Rechtsordnung auf nationaler und EU-Ebene verpflichtet sieht.



Wie allerdings nicht zuletzt die rechtliche Kontroverse um die „dritte Piste“ des Wiener Flughafens deutlich gezeigt hat, gibt es auch andere, gegenläufige Rechtsgüter, die es – hier wie stets bei rechtlichen Güterabwägungen – alle gemeinsam in einen bestmöglichen Ausgleich zu bringen gilt (in der Sprache der Rechtstheorie: Schaffung „praktischer Konkordanz“). Zu diesen zählen etwa volkswirtschaftliche Gründe, aber wohl nicht weniger das sozialpolitische Interesse an der Schaffung leistbaren Wohnraums für die Menschen.