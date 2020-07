„Starkes Signal an Unternehmen, zu investieren“

Experten begrüßen die geplante degressive Abschreibung. Die zusätzlich vorgesehene Investitionsprämie ist zumindest vorerst auf insgesamt eine Milliarde beschränkt; Unternehmen sollten daher rasch planen.

Wien. Die Steuergesetzgebung löst nur selten Begeisterung bei Steuerberatern aus. Aber das von der türkis-grünen Regierung in der Vorwoche auf den Weg gebrachte Konjunkturstärkungsgesetz ist so ein Ausnahmefall. In Verbindung mit der geplanten Investitionsprämie schafft die Einführung der degressiven Abschreibung einen großen Anreiz für Unternehmen: „Die bewusste Kumulation von Förderungen ist ein extrem starkes Signal des Staates an Unternehmen, noch heuer zu investieren“, sagt Hans Zöchling, Steuerberater und Partner bei KPMG, zur „Presse“.