Großbritannien: Ab zwei Bier kein Distancing mehr

Während am Wochenende Hunderttausende lebhaft bis wild die Wiedereröffnung der Pubs feierten, redete sich die Regierung die Lockerungen schön.

Um Punkt 11.00 Uhr öffnete das Green-Goose-Pub in der Londoner Cardigan Road am Samstag wieder seine Pforten. Um 11.05 Uhr saß Dirk, ein deutscher Jurist, der seit Jahren in der Hauptstadt lebt, mit einem frischgezapften Pint vor dem Lokal und strahlte. „Das tut so gut“, sagt er nach dem ersten Schluck. Nach 15 Wochen war es das erste Bier in einem Pub. „Vor allem freu ich mich für die Wirte, dass sie es geschafft haben, wieder aufzusperren.“



Seit dem „Super Saturday“ sind Pubs, Restaurants, Hotels, Friseure und Fitnessstudios in England wieder offen. „Wir haben in zwei Stunden alle Plätze für die nächsten zwei Monate verkauft“, freut sich Dave, einer der Pub-Betreiber. Im The Angel & Crown an der Roman Road öffnete man schon um 8.45 Uhr. Frank und seine Kumpels waren unter den ersten Gästen. Sie kamen nicht auf Kaffee. Etwas mitgenommen tönt er zur Mittagszeit: „Wir bleiben, solange wir können.“