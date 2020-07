Die Unruhen in den USA und in Europa mögen ideologisch verbrämt sein. Ihre Ursachen sind Frustration, Wut und mangelnde Perspektive.

Seit Wochen kommen die USA nicht mehr zur Ruhe. Die Demonstrationen, Krawalle, Plünderungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen breiten sich wie ein Flächenbrand aus. Gleichzeitig will Präsident Trump, der selbst stets verbal an der Eskalationsschraube drehte und weiter dreht, auch die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff bekommen.