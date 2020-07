Filmfestwochen im Autokino Wien starten

Besuch ohne Auto möglich, ein Shuttle fährt von Wien.

Wien/Groß-Enzersdorf. Die Coronakrise bescherte den Autokinos ein Comeback. Ab Montag starten nun die ersten Filmfestwochen im wiedereröffneten Autokino Wien in Groß-Enzersdorf: „Frames off Set“.

Bis zum 7. September wird jeden Montag von 20 Uhr bis Mitternacht ein genreübergreifendes Programm gezeigt. „Aus allen Kanälen, die Bewegtbild repräsentieren“, sagt Alexander Trybus vom Veranstalter Frames Network. Darunter fallen etwa Dokus, Spielfilme, aber auch Videos aus den sozialen Medien. „Es sind eigens kuratierte Abende, die einem Thema unterworfen sind“, so Trybus.

Zum Auftakt am Montag findet eine Kooperation mit dem Filmfestival Diagonale statt, das heuer abgesagt werden musste. Zu sehen, neben drei Musikvideos, ist „Lovecut“ von Iliana Estañol und Johanna Lietha – ein Episodenfilm, der eigentlich auf dem Grazer Filmfestival gezeigt hätte werden sollen.

Künstler sind vor Ort

Die Filmschaffenden seien bei den Vorstellungen selbst vor Ort. „So kann man sich dort austauschen“, sagt Trybus. Diskussionen sowie DJ-Line-ups sollen die Vorstellungen umrahmen.

Rund 1000 Stellplätze und drei Leinwände stehen im Autokino zur Verfügung. Ein Auto ist übrigens keine Bedingung für den Festivalbesuch. Ein Shuttlebus bringt Gäste aus Wien zum Kino in Groß-Enzersdorf. Abfahrt ist jeweils um 19 Uhr, zusteigen kann man am Westbahnhof und am Praterstern. Zurück fährt der Bus dann kurz nach Mitternacht.

Bereits im Vorjahr veranstaltete Frames Network ein Festival im Wiener Schikaneder, um die Kunstform der Musikvideos sichtbarer zu machen. „In Zeiten des Social Distancing“ wolle man nun der Branche eine Möglichkeit bieten, produktiv zu sein. (juwe/wal)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2020)