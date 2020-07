Es geht nicht nur um Wettlauf gegen Corona

Mit den Aktien von Biotechfirmen wird angesichts der Covid-19-Bedrohung wild spekuliert. Doch dürfte es nicht den einen großen Durchbruch geben, sondern viele kleine. Der Sektor ist auch langfristig interessant.

Wien. Welches Unternehmen macht das Rennen im Wettlauf um einen Coronaimpfstoff? Und welches bringt als Erstes ein wirksames Heilmittel auf den Markt? Fragen dieser Art haben in den vergangenen Wochen und Monaten zu wilden Spekulationen an den Börsen geführt und die Aktienkurse einzelner Biotechunternehmen in die Höhe schnellen und wieder fallen lassen. Das Papier von Inovio Pharmaceuticals hat sich seit Jahresbeginn versechsfacht, ist kürzlich aber binnen weniger Tage um ein Drittel eingebrochen. Das US-Unternehmen hatte nach einer ersten Versuchsreihe mit 40 Teilnehmern eine positive Zwischenbilanz über einen neuen Coronavirusimpfstoff gezogen.