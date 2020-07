Kroatien-Wahl: Klarer Sieg für konservatives Regierungsbündnis

Das konservative Bündnis von Ministerpräsident Andrej Plenkovic konnte überraschend das Ergebnis der Wahl 2016 halten.

Das konservative Regierungsbündnis von Ministerpräsident Andrej Plenkovic hat die kroatische Parlamentswahl am Sonntag überraschend klar gewonnen. Es kam nach Exit Polls auf 61 der 151 Mandate und konnte damit das Ergebnis der Wahl 2016 halten. Das Oppositionsbündnis des Sozialdemokraten Davor Bernardic kam hingegen nur auf 44 Mandate.

In den Umfragen vor der Wahl hatten sich die beiden Bündnisse noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Dem Bündnis um die Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) des Regierungschefs waren dabei Verluste vorhergesagt worden, weil es mit der neuen rechtsextremen "Heimatbewegung" des nationalistischen Sängers Miroslav Skoro starke Konkurrenz hatte.

Tatsächlich erreichten die Rechtsextremen 16 Mandate und schafften es auf Anhieb auf den dritten Platz. Das starke Abschneiden der HDZ verringert aber die Aussichten Skoros, sich zum Königsmacher aufzuschwingen.

Auf dem vierten Platz landete das links-grüne Bündnis "Mozemo" (Wir können) mit acht Mandaten, womit erstmals auch eine grüne Partei im kroatischen Parlament vertreten ist. "Mozemo" ist die größte Überraschung der Wahl und dürfte von der schwachen Performance des sozialdemokratischen Oppositionsbündnisses profitiert haben.

Ebenfalls acht Mandate hat künftig die Anti-Establishment-Bewegung Most, doch verlor sie fünf Mandate im Vergleich zur Wahl 2016. Neu ins Parlament zieht auch eine zentristisch-liberale Wahlkoalition ein, angeführt von der "Stranka s imenom i prezimenom" (Partei mit Vor- und Nachnamen) mit drei Mandaten. Weitere Mandate sind für Vertreter der Volksgruppen reserviert.

Knappes Rennen erwartet

Umfragen hatten ein knappes Rennen um den ersten Platz erwarten lassen, vereinzelt lag dabei die "Restart"-Koalition von Oppositionsführer Bernardic in Führung. Ministerpräsident Plenkovic wurden aber durchgehend die besseren Karten im Regierungspoker gegeben, weil eine Verständigung zwischen dem Rechtsextremisten Skoro und der Linksopposition als ausgeschlossen gilt.

Bei der Wahl 2016 hatte sich die HDZ-Koalition noch knapp mit 61 zu 56 Mandaten gegen die Linksopposition unter dem früheren Ministerpräsidenten und heutigen Staatspräsidenten Zoran Milanovic durchgesetzt. Plenkovic regierte daraufhin abwechselnd mit kleineren Rechtsparteien, darunter Most.

Zahlreiche Ministerrücktritte aufgrund von Affären schadeten dem früheren Europaabgeordneten offenbar ebenso wenig wie die jüngste Kritik an seinem Verhalten in der Coronakrise. Plenkovic war in die Defensive geraten, nachdem er es abgelehnt hatte, infolge eines Treffens mit dem corona-positiven Tennisstar Novak Djokovic in Selbstisolation zu gehen.

Die HDZ gehört der größten europäischen Parteienfamilie EVP (Europäische Volkspartei) an. Im Vorfeld der Wahl hatte die Partei von Plenkovic noch virtuelle Wahlhilfe von EVP-Größen, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), bekommen

(APA)