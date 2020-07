Betrug mit Coronahilfen in Deutschland

Mit Fake-Seiten, gefälschten Emails und fremden Firmendaten versuchen Betrüger, an Hilfsgeld zu kommen. Es könnte um bis zu 22 Millionen Euro gehen.

Im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen untersuchen Ermittler deutschlandweit Tausende Verdachtsfälle. Insgesamt befassen sie sich mit mindestens 5.100 Fällen wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug, Geldwäsche, Fälschung beweiserheblicher Daten oder des Ausspähens von Daten, wie Recherchen der Deutschen Presse-Agentur von Anfang Juli ergaben. Ende Mai waren es noch etwa 2.200 Fälle gewesen.

Von zahlreichen Behörden hieß es, die Zahlen änderten sich quasi

täglich. Nicht aus allen Ländern sind Zahlen bekannt. Das Landeskriminalamt aus Nordrhein-Westfalen etwa konnte vor Abschluss

der Ermittlungen keine konkreten Angaben machen. Ob sich ein

Verdachtsfall tatsächlich als Straftat entpuppt, zeigen erst die

Untersuchungen.

Um wie viel Geld die Länder in den Fällen betrogen wurden, ist

vor Abschluss der Verfahren ebenfalls nicht abschließend zu klären.

Zahlreiche Behörden konnte hierzu bisher keine Angaben machen. Nach

dpa-Recherchen könnte es deutschlandweit mindestens um knapp 22 Mio. Euro gehen.

Geld für längst insolvente Firma

Die Behörden berichten von vielen verschiedenen Maschen, wie der Betrug abläuft. Die Betrüger machen etwa falsche Angaben zu ihrer Situation oder setzen die ausgezahlte Gelder nicht sachgerecht ein. Einige Unternehmen, für die Gelder beantragt werden, existieren gar nicht oder sind bereits lange insolvent, andere beantragen die Hilfen mehrfach. Manch einer beantragte Hilfen für eine fremde Firma, gab aber die eigenen Kontodaten an. Andere versuchen, mit den Daten anderer Menschen an die Hilfen zu kommen - via Internet- oder Telefonbetrug oder auch über Trickdiebstahl an der Haustür.

Häufiger wurde versucht, mit Hilfe sogenannter Fake-Seiten, die

meist offizielle Online-Auftritte imitieren, an Daten zu gelangen.

Die Seiten werden häufig im Ausland gehostet. Bundesweit waren den

Behörden Ende Mai nach dpa-Recherchen mindestens 18 solcher

Fake-Seiten in über der Hälfte aller Bundesländer bekannt. Nicht

immer wurden auch Daten über sie abgegriffen - und auch wenn Daten

abgegriffen wurden, ist in vielen Fällen kein Geld ausgezahlt

worden. Auch mit Hilfe von gefälschten Emails - sogenannten

Phishing-Mails - versuchten Betrügen, Daten abzugreifen.

Bürger zeigen Nachbarn an

Der Betrug fällt auf ganz unterschiedliche Weisen auf: Oft stellen die Bewilligungsbehörden - häufig Förderbanken auf Landesebene - Unstimmigkeiten im Antrag fest. Teilweise melden auch die Banken, bei denen die Antragsteller ihr Konto haben, dass ihr Kunde keinen Anspruch auf die Gelder hat - etwa weil er schon lange insolvent ist. Andernorts haben sich Bürger bei den Behörden gemeldet, weil sie vermuteten, Nachbarn hätten die Hilfen zu Unrecht erhalten.

(APA/dpa)