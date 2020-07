Achtjähriges Mädchen in Atlanta erschossen

Der Ort des Geschehens soll sich nahe dem Schnellrestaurant befunden haben, wo der Schwarze Rayshard Brooks Mitte Juni bei einem Polizeieinsatz getötet wurde.

Eine Achtjährige ist in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia von Schüssen getötet worden. Das Mädchen habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seiner Mutter und einem Freund in einem Auto befunden, berichteten örtliche Medien am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei.

Der Freund habe am Samstagabend mit dem Auto auf einen Parkplatz

fahren wollen, als sich eine Gruppe Bewaffneter dem Fahrzeug

genähert und ihm den Zugang versperrt habe, hieß es weiter. Aus der

Gruppe heraus seien mehrere Schüsse auf das Fahrzeug abgefeuert

worden. Dabei sei das Kind tödlich verletzt worden. Das Mädchen

starb später im Krankenhaus.

Der Ort des Geschehens befand sich den Angaben zufolge nahe dem

Schnellrestaurant, wo der Schwarze Rayshard Brooks Mitte Juni bei

einem Polizeieinsatz getötet worden war. Des Restaurant war in der

Nacht nach der Tat in Flammen aufgegangen. Seitdem wird der Ort von

Demonstranten besetzt.

Die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, sagte bei

einer Pressekonferenz am Sonntagabend, mindestens zwei Menschen

hätten Schüsse auf das Auto abgefeuert. Sie bat Zeugen, bei der

Aufklärung der Tat zu helfen.

(APA/dpa)