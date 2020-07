Golf: Straka beendet Turnier in Detroit in den Top Ten

Sepp Straka machte am Schlusstag noch 22 Ränge gut

Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Detroit mit einer ausgezeichneten Schlussrunde die Rückkehr in die Top Ten geschafft. Der Austro-Amerikaner spielte am Sonntag eine bogeyfreie 67 mit fünf Birdies, die ihn um 22 Positionen auf den geteilten achten Platz nach vorne brachte. Dafür erhielt er 212.000 US-Dollar (189.000 Euro) Preisgeld.

Mit insgesamt 273 Schlägen fehlten Straka drei auf den drittplatzierten Kevin Kisner, der überlegene Sieger Bryson Dechambeau benötigte acht weniger. Für den 27-Jährigen ist es das bereits dritte Top-Ten-Ergebnis in der laufenden, von der Corona-Pandemie lange unterbrochen gewesenen Saison.

Ergebnisse Golf-PGA-Tour vom Sonntag in Detroit (7,5 Mio. US-Dollar/Par 72) - Endstand nach 4 Runden: 1. Bryson Dechambeau (USA) 265 Schläge (66/67/67/65) - 2. Matthew Wolff (USA) 268 (69/64/64/71) - 3. Kevin Kisner (USA) 270 (65/69/70/66). Weiter: 8. u.a. Sepp Straka (AUT) 273 (68/66/72/67)

(APA)