IG Windkraft bekommt nach 15 Jahren neuen Obmann

Fritz Herzog übernimmt Funktion von Martin Steininger.

Die IG Windkraft, Interessensvereinigung der Windradbetreiber, bekommt einen neuen Obmann. Fritz Herzog von der ÖkoEnergie Wolkersdorf übernimmt die Funktion von Martin Steininger, Vorstand der Windkraft Simonsfeld. In Steiningers 15-jähriger Amtszeit wurden mit mehr als 2.600 Megawatt 84 Prozent des momentanen Windkraftanlagenbestands gebaut.

Für die heimische Windbranche sind die nächsten Monaten entscheidend, teilte Herzog am Montag mit Verweis auf das kommende Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) mit. "Noch nie waren die Chancen, die Energiewende voranzubringen, so hoch wie jetzt. Noch nie war aber auch die Gefahr so groß, dass die Umsetzungen nicht den Ankündigungen entsprechen."

Die IG Windkraft wünscht sich als Fördersystem ein variables Marktprämienmodell, bei dem der Erzeuger seinen Ökostrom selbst vermarktet und zusätzlich eine Prämie pro Kilowattstunde als Betriebsförderung bekommt. Diese Prämie sollte monatlich an den durchschnittlichen Marktwert der Windkraft anpassbar sein. Die Förderhöhe sollte nach Wunsch der Interessensvereinigung nicht mittels Ausschreibungen festgelegt werden, sondern administrativ.

(APA)