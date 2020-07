Tschetschenen in Österreich: Schwierige Suche nach Normalität

Die Community hat in den letzten 20 Jahren hierzulande Fuß gefasst. Politische Konflikte aus der Heimat und Probleme der Jugend erschweren das Ankommen in Österreich.

Nach dem Mord an dem gebürtigen Tschetschenen Mamichan U. (Martin B.) herrscht in der tschetschenischen Community in Wien Sorge um die eigene Sicherheit. Der Mord in Gerasdorf ist nicht der erste, der die Diasporagemeinde erschüttert. Seitdem im Jahr 2009 der Asylwerber Umar Israilow in Wien-Floridsdorf erschossen wurde, ist unter Exil-Tschetschenen das Misstrauen gestiegen, ob man in Österreich vor den Gefahren aus der früheren Heimat sicher sei. Beziehungsweise ob einen die Behörden im Gefahrenfall schützen. „Kritik an Kadyrow gilt als gefährlich“, sagt Tschetschenen-Vertreter Hussein Ischanow zur „Presse“. „Viele wollen sich öffentlich dazu nicht äußern.“ Auch bei der für Dienstagnachmittag angemeldeten Demonstration bei der Russischen Botschaft könnten Tschetschenen aus Furcht fernbleiben. Denn Anhänger des Kadyrow-Regimes beobachten solche Anlässe genau.



Der Mord in Gerasdorf rückt die Aufmerksamkeit wieder einmal auf die Tschetschenen in Österreich. Viele von ihnen sind als Kriegsflüchtlinge in den letzten 20 Jahren nach Österreich gekommen. Das Verhältnis zwischen tschetschenischer Community und österreichischer Mehrheitsgesellschaft ist ein angespanntes. Oder wie ein tschetschenischer Taxifahrer in Wien einmal sagte: „Wenn ich erzähle, dass ich Tschetschene bin, kriegen viele Kunden einen Schreck.“ Die Community gilt als verschlossen. Umgekehrt weiß die Öffentlichkeit wenig über die Tschetschenen.