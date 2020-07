Corona als Wahlhelfer für Kroatiens Premier

Mit dem Erdrutschsieg seiner konservativen HDZ kann Regierungschef Plenković seine Macht weiter festigen. Die Sozialdemokraten lecken ihre Wunden. Ihr Chef tritt zurück.

Schon nach der Bekanntgabe der ersten Nachwahlprognosen fielen bei den Siegern und Verlierern von Kroatiens Wahlen alle Masken. „Sieg, Sieg, Sieg!“, skandierten die sich um den Hals fallenden Würdenträger der konservativen HDZ, als ihr Wahltriumphator Andrej Plenković mit in die Höhe gereckten Armen zu den martialischen Klängen der Rocky-Hymne „Eye of the Tiger“ zum Mikrofon schritt. „Dieses Resultat verpflichtet“, bedankte sich Kroatiens bisheriger und künftiger Premier bei seinen Wählern mit eher ruhigen Worten für den „glänzenden Sieg“: „Wir haben eine sehr schweres Regierungsmandat hinter uns. Und die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind noch größer.“