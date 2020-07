Neustart der European Tour: Atzenbrugg ist wieder im Spiel

Die European Tour beendet ihre Coronapause: Im Diamond Country Club wird unter strengen Auflagen ohne Fans gespielt. Für Klubpräsident Christian Guzy „ein Investment in die Zukunft“.

Atzenbrugg/Wien. Seine Gastgeberqualitäten profiliert das Sportland Österreich dieser Tage auf besondere Weise. Nach der Formel 1 in Spielberg gibt auch Europas Profi-Golfsport sein Comeback nach der Coronapause als rot-weiß-rote Doppelveranstaltung: Am Donnerstag erfolgt im Diamond Country Club in Atzenbrugg der mit 500.000 Euro dotierte Neustart der European Tour. Dieses Preisgeld gibt es auch kommende Woche bei den Euram-Bank Open in Adamstal, beide Events zählen ebenfalls für die zweitklassige Challenge Tour.