In der Agrar- und Fleischindustrie sorgen prekäre Verhältnisse von Arbeitern für immer neue Infektionen.

In Spanien sind es die Obstplantagen, wo derzeit Saturnpfirsische und Nektarinen gepflückt werden. Und in Deutschland die Fleischfabriken, wo täglich Zehntausende Schweine geschlachtet und verarbeitet werden: Industrielle Agrarbetriebe und Schlachthöfe sorgen derzeit dafür, dass in einzelnen europäischen Ländern die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in die Höhe schnellen.