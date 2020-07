Wenig Geld und desolate Quartiere

In der Agrar- und Fleischindustrie sorgen prekäre Verhältnisse von Arbeitern für immer neue Infektionen.

In Spanien sind es die Obstplantagen, wo derzeit Saturnpfirsische und Nektarinen gepflückt werden. Und in Deutschland die Fleischfabriken, wo täglich Zehntausende Schweine geschlachtet und verarbeitet werden: Industrielle Agrarbetriebe und Schlachthöfe sorgen derzeit dafür, dass in einzelnen europäischen Ländern die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in die Höhe schnellen.



In Nordostspanien wurden am Wochenende für mehr als 200.000 Bewohner rund um die Großstadt Lerida Ausgangsbeschränkungen verhängt. Mehr als 4000 Infizierte gibt es in der Region – der Großteil sind Erntehelfer, die den Betrieb in einem der größten Obstgärten Europas am Laufen halten. Die Früchte, die dort zurzeit geerntet werden, landen auch in den Regalen österreichischer Supermärkte. Der deutsche Kreis Gütersloh, wo sich in der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück Tausende Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt haben, bleibt noch immer abgeriegelt. Heute, Dienstag, wird entschieden, ob der regionale Lockdown verlängert werden muss.



So unterschiedlich die Voraussetzungen in Spanien und in Deutschland sind, eines zeigt sich nun klar: Die Coronapandemie bringt Missstände ans Licht, die in industriellen Massenbetrieben herrschen und jahrelang toleriert wurden – wie prekäre Arbeitsverhältnisse und teils untragbare Zustände in Massenunterkünften.

► Prekäre Arbeitsverhältnisse:

In der deutschen Fleischindustrie lagern die großen Betriebe wie Tönnies Schlüsselaufgaben an Subunternehmen aus. Diese heuern wiederum Mitarbeiter an, in Rumänien, Polen, Bulgarien, Mazedonien und bieten ihnen befristete Werkverträge. Nicht selten bekommen sie pro zerlegtem Schwein oder Rind bezahlt und stehen bis zu 16 Stunden am Fließband. Bei Tönnies soll gut die Hälfte der Belegschaft auf Werkvertragsbasis arbeiten.

Verbot von Werkverträgen

Immer wieder haben Gewerkschaften und Vereine, die sich um die Rechte der scheinbar rechtlosen osteuropäischen Arbeiter kümmern, auf die Missstände in der Branche hingewiesen. Das Reinigen des Arbeitsplatzes etwa zähle nicht zur Arbeitszeit. Freie Tage seien selten, krank sein dürfe man sich gar nicht erlauben, berichten Betroffene einer Beratungsstelle der Gewerkschaft. Die deutsche Regierung hat sich fest vorgenommen, ab dem Jahr 2021 Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten.



Auch in Spanien sind Trupps osteuropäischer Erntehelfer im Einsatz. Doch das Gros der Saisonarbeiter stellen Migranten aus Afrika – sie bilden die Armee der billigen Arbeitskräfte. Manche verdienen nur 30 Euro pro Tag, bar auf die Hand. Fast jeder zweite Obstpflücker hält sich illegal im Land auf: 50 bis 60 Prozent der Saisonarbeiter hätten keine gültigen Papiere, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin der abgeriegelten Stadt Lleida, Sandra Castro, nachdem die Großbetriebe im Raum Lleida kontrolliert worden waren. Diese Arbeiter sind oft völlig schutzlos den ausbeuterischen Arbeitgebern ausgeliefert.



Erschwerend kommt hinzu: Die Tagelöhner ziehen weiter, je nachdem, wo es Obst und Gemüse zu ernten gibt. Das wollen die spanischen Gesundheitsbehörden vermeiden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, und riegeln die Region ab. Zudem müssen die Erntehelfer an Fließbändern die Früchte verpacken, dabei werde auf Sicherheitsabstände keine Rücksicht genommen.



► Prekäre Wohnsituation:

Beengte Platzverhältnisse, miserable hygienische Zustände in den Sanitärbereichen der Unterkünfte – davon berichten die Arbeiter der Fleischindustrie, aber auch Erntehelfer. In Deutschland vermieten die Subunternehmer auch Unterkünfte. Bis zu sieben Arbeiter in einem Zimmer, Schlangen vor den WCs und Bädern – das sei normal. Mit bis zu 200 Euro Monatsmiete müssten die Werkvertragsarbeiter rechnen. Viel habe sich in den vergangenen Jahren gebessert, sagen Beratungsstellen. Von guten Verhältnissen sei man aber noch weit entfernt.



Wesentlich schlimmer sind die Wohnverhältnisse für viele Saisonarbeiter auf Obstplantagen: Viele berichten, in desolaten landwirtschaftlichen Gebäuden ohne Sanitäreinrichtungen untergebracht zu sein. Für diese Armutsunterkünfte müssten sie auch noch bezahlen.