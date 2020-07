Frankreich: Busfahrer wegen Corona-Masken brutal verprügelt

"Maske verpflichtend": So wie in Österreich haben in Frankreich Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken zu tragen.

Der Fahrer forderte mehrere Menschen auf, im Bus Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und wurde daraufhin brutal zusammengeschlagen. Er soll mittlerweile hirntot sein.

Ein Übergriff auf einen Busfahrer im Südwesten des Landes sorgt derzeit in Frankreich für Entsetzen. Der Mann sei lebensgefährlich verletzt worden und habe im Krankenhaus den Hirntod erlitten, berichteten mehrere Medien. Das Opfer namens Philippe M. ist demnach 59 Jahre alt und dreifacher Familienvater. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf, um den Tathergang zu ermitteln.

Ersten Berichten zufolge hatte der Fahrer im nahe der Grenze zu Spanien gelegenen Bayonne am Sonntagabend vier Männer an einer Haltestelle zurückgewiesen. Sie wollten demnach trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Ein Mann schlug den Busfahrer den Angaben zufolge daraufhin von hinten heftig auf den Kopf.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, der Busfahrer habe einem Mann ohne Schutzmaske, der mit einem Hund zusteigen wollte, den Zutritt verwehrt. Anschließend forderte er demnach mehrere Personen, die bereits ohne Maske im Bus waren, zum Aussteigen auf. Aus der Gruppe heraus wurde er dem Bericht zufolge dann angegriffen.

Fünf Männer eher jüngeren Alters seien nach der Tat festgenommen worden, berichtete der Radiosender France Bleu in Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete dagegen unter Berufung auf die Polizei von einem 34-jährigen Verdächtigen, der festgenommen worden sei. Zu den persönlichen Hintergründen der Verdächtigen war vorerst nichts bekannt.

Der Bus fuhr für einen Transportverbund in der ländlichen Region im Département Pyrénées-Atlantiques. Aus Protest gegen die Gewalt traten zahlreiche Fahrer in der Stadt im französischen Baskenland spontan in Streik. In Frankreich gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. Vielerorts müssen Fahrgäste ihre Tickets zudem vorab am Automaten kaufen.

