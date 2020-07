Österreich favorisiert Paschal Donohoe als neuen Eurogruppen-Chef

Am Donnerstag wählen die Finanzminister der Euroländer ihren neuen Vorsitzenden. Österreich will den Iren Donohoe unterstützen. Doch er hat Konkurrenz aus Spanien, unterstützt von Paris und Berlin.

Wien/Brüssel. Am Donnerstag wird sich entscheiden, wer den Portugiesen Mário Centeno als Vorsitzenden der Eurogruppe – dem Gremium der Finanzminister der Eurozone – beerben soll. Österreich hat bei dem morgigen Votum eine klare Präferenz: den irischen Ressortchef Paschal Donohoe. „Irland hat in den letzten Jahren einen disziplinierten Reformkurs hingelegt und kennt die An- und Herausforderungen der europäischen Hilfsmechanismen, das wäre in der aktuellen Situation sicher kein Nachteil“, begründet Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gegenüber der „Presse“ seine Sympathie für Donohoe.