Oscar Wilde in Reading: Zwei Jahre Haft wegen Homosexualität

Die englische Stadt Reading, letztens in den Medien, war für ihr Zuchthaus berüchtigt. Oscar Wilde wurde dort gebrochen.

Die Stadt Reading, etwa eine Autostunde westlich von London, ist in den letzten Wochen zweimal in die Schlagzeilen gekommen. Erstens durch den Anschlag eines Libyers, dem drei Menschen zum Opfer fielen. Zweitens durch das Europäische Zentrum für Wetterforschung, von dem man hofft, dass es nach Österreich übersiedeln könnte. Literarisch Interessierten ist Reading aber in einem anderen Zusammenhang bekannt: der „Ballade vom Zuchthaus zu Reading“. Hat man sie gelesen, vergisst man sie ein Leben lang nicht. Sie ist das letzte zu Lebzeiten erschienene Werk von Oscar Wilde. Dieser war auf dem Höhepunkt seines Ruhms, als seine Amour fou mit dem jungen Lord Alfred Douglas begann.