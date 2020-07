Der deutsche Innenminister ruft die EU-Länder zu einer gerechteren Verteilung von geretteten Migranten auf. Die EU-Kommission will ihren Entwurf einer Asylreform im September vorlegen.

Mit einem Appell des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) an die EU-Staaten, die Verantwortung für aus Seenot gerettete Migranten gerechter zu verteilen, hat die Videokonferenz der EU-Innenminister am Dienstag begonnen. Die aktuelle Situation sei "nicht würdig" für die EU, drängte der CSU-Politiker seine Amtskollegen, darunter Karl Nehammer (ÖVP), auf eine Einigung in dem Streit.

Bisher nehme nur ein verschwindend geringer Teil der EU-Staaten

gerettete Menschen auf, so Seehofer vor dem informellen Treffen.

Auch EU-Innenkommissarin Ylva Johansson rief die Länder dazu auf,

eine nachhaltige Lösung zu finden. Ihrzufolge soll die Frage der

Seenotrettung auch Teil der Reformvorschläge der EU-Kommission für

die europäische Asylpolitik sein. Diese werde sie im September

vorlegen, sagte die Schwedin. Der Vorschlag sei "mehr oder weniger

fertig".

Budget ist die nächste Hürde

Zuvor müssten sich die EU-Staaten jedoch auf die gemeinsamen

Finanzen - unter anderem den Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise

- einigen. Seehofer will das Vorhaben dann bis Ende des Jahres

vorantreiben - zu einem Abschluss der Asylreform werde es aber nicht

reichen. "Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir in unserer

Präsidentschaft zu den wichtigsten Punkten eine politische

Verständigung erreichen könnten", sagte er am Dienstag.

Das klappt schon seit Jahren nicht. Der deutsche Innenminister

hatte sich zwar im September 2019 mit seinen Kollegen aus Malta,

Italien und Frankreich auf eine Übergangsregelung verständigt, diese

ist aber mittlerweile ausgelaufen. Zudem beteiligten sich nur wenige

andere Länder wie Irland, Portugal und Luxemburg daran. Auch

Österreich hat sich bisher strikt gegen die Aufnahme von aus Seenot

geretteten Migranten ausgesprochen.

Immer wieder humanitäre Notfälle

Nachdem Italien und Malta in der Corona-Krise erklärt hatten, den

privaten Rettungsschiffen keinen sicheren Hafen mehr bieten zu

können, entstanden an Bord immer wieder humanitäre Notlagen. Die

Betreiber der "Ocean Viking" berichteten zuletzt von einem Hungerstreik und mehreren Suizidversuchen. Nach tagelangem Warten

durfte das Schiff mit 180 Migranten an Bord am Montag schließlich

vor dem Hafen von Porto Empedocle auf Sizilien anlegen. In der Nacht

zum Dienstag verließen die Migranten das Schiff, um auf eine

Quarantänefähre zu wechseln.

Angesichts solcher Vorfälle appellierte Seehofer an die

gemeinsamen Werte der 27 EU-Staaten: "Wir sind ja nicht nur eine

Wirtschafts- und Sicherheitsgemeinschaft, sondern auch eine

Wertegemeinschaft. Und zu dieser Wertegemeinschaft gehört nach

meiner Überzeugung, dass man Menschen vor dem Tod rettet." Man könne die Aufnahme der Menschen auf Dauer nicht südlichen EU-Ländern wie Italien oder Malta überlassen.

Kickl: Seehofer gehe „Schleppern auf den Leim"

Aus Österreich kamen dazu unterschiedliche Reaktionen. "Die EU

hat nur dann eine positive Zukunft, wenn wir es endlich schaffen,

eine langfristige Lösung in der Asyl- und Migrationspolitik,

basierend auf Grund- und Menschenrechten, Solidarität und der

Verantwortung aller Mitgliedstaaten, zu erzielen", ist die

SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath überzeugt. "Durch 'freiwillige

Solidarität', an der sich nur einige wenige EU-Länder beteiligen,

werden wir die Flüchtlingsfrage nicht lösen können", teilte sie mit.

Dass Seehofer erkannt habe, dass der Streit um die aus Seenot

geretteten Flüchtlinge "einfach nur unwürdig" sei, begrüßte Vollath.

"Leider fehlt diese Einsicht immer noch einigen - zu meiner großen

Bestürzung nach wie vor auch der derzeitigen österreichischen

Bundesregierung", fügte sie hinzu.

Für den FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hingegen geht Seehofer

"Illegalen und Schleppern auf den Leim". "Damit führt Deutschland

Europa während seiner Ratspräsidentschaft offenbar wieder Richtung

Willkommenskultur und Zwangsumverteilung von Illegalen quer über die

EU-Staaten und erzeugt wieder eine Sogwirkung Richtung Europa",

äußerte sich Kickl. Er erwartet von der Bundesregierung ein "klares

Nein" und forderte erneut, dass Asylanträge in der EU nur mehr von

Personen gestellt werden, die aus unmittelbaren EU-Nachbarländern

stammen.

Für Monika Vana, Delegationleiterin der Grünen im

Europaparlament, steht fest, dass Investitionen in den

EU-Außengrenzschutz alleine die humanitäre Notlage im Mittelmeer

nicht lösen. "Wir brauchen eine solidarische Verteilung von

Schutzsuchenden innerhalb der EU", kommentierte sie und forderte die

deutsche Bundesregierung auf, während ihrer Ratspräsidentschaft

"eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems

voranzutreiben".

Die EU als Friedensnobelpreisträgerin müsse sich "dringend ihre

Verantwortung stellen und die Einhaltung die Menschenrechte und die

Genfer Flüchtlingskonvention an den EU Außengrenzen garantieren".

Dafür müsse jeder EU Mitgliedsstaat einen Beitrag leisten, so Vana.

Vorbild für weiteres Asylsystem

Eigentlich macht die Zahl der Migranten, die im Mittelmeer aus

Seenot gerettet werden, nur ein Bruchteil der Asylbewerber aus, die

jedes Jahr nach Europa kommen. Dennoch ist die Frage der

Seenotrettung aus deutscher Sicht essenziell. Wenn die Verteilung

der Aufgaben und Verantwortung für diese kleine Gruppe gelingen

würde, könnte das ein Vorbild für eine Reform des gesamten

Asylsystems werden, die schon seit Jahren nicht vorankommt, stellt

Seehofer sich vor.

Deshalb wäre aus Sicht der deutschen Regierung schon ein

allgemeines Bekenntnis aller EU-Staaten zu einer irgendwie gearteten

Beteiligung an dem Verfahren ein großer Erfolg. Auch wenn einige

weiter keine Schutzsuchenden aufnehmen, sondern etwa nur Geld geben.

(APA/dpa)