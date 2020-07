Die Sache mit den Körperöffnungen oder: Ist die Schule schuld? Pandemische Beobachtungen.

So viel Eigenverantwortung war noch nie. Seit unsere Regierung auf sie vertraut, begegne ich ihr an allen Schnellbahnecken und in allen U-Bahn-Stationsenden. Gewiss, wie regelmäßig sie sich ihre unschuldsvollen Hände wäscht, lässt sich nicht leicht erkennen. Doch gar nicht so selten hält sie tatsächlich den einen Meter Abstand von mir ein und trägt dort, wo sie soll, sogar eine Maske vor Mund und Nase.