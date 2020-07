Der Kampf um die Kriegsbeute in Syrien

Die Assad-Verbündeten Russland und Iran streiten um die Nachkriegsordnung im Bürgerkriegsland.

Nach ihrem mehrstündigen Videotreffen hatten die drei Staatschefs wenig Neues zu sagen. Das Abschlusskommuniqué von Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan und Hassan Rohani wirkte blutleer. Man sei entschlossen, die „trilaterale Koordination“ auszubauen, hieß es in dem Text, der wie üblich auch „die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität Syriens“ beschwor. Mittlerweile ist der Krieg in Syrien entschieden. Auf dem Schlachtfeld hat das Assad-Regime gesiegt. Eine Nachkriegsordnung jedoch ist nicht in Sicht.