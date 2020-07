Trump-Nichte Mary komplettiert das Puzzle: Wie Patriarch Fred sen. die Familie geprägt hat und Lüge und Betrug zur zweiten Natur seines Sohns Donald wurden.

Das letzte Enthüllungsbuch über Donald Trump ist erst wenige Wochen alt, und es avancierte schon vor dem Erscheinungstermin zum Bestseller: John Boltons „The Room Where It Happened“ enthält ein paar politische Bomben über den US-Präsidenten, während in Mary Trumps „Too Much and Never Enough“ einige peinliche Enthüllungen über den Trump-Clan und sein prominentestes Mitglied stecken – Material für einen weiteren Bestseller im Wahljahr 2020.