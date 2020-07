Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Neustart der Maskenpflicht: Ab heute muss beim Einkaufen und in Geschäften in Oberösterreich wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ebenso beim Betreten und Verlassen von Lokalen. In Kärnten ist man wegen zügelloser Touristen besorgt. Ein Überblick über die Situation in den Bundesländern.

Österreich lenkt bei Corona-Geldern ein: Er sei dafür, dass es eine "Balance zwischen Krediten und Zuschüssen gibt und die Zuschüsse nicht ins Unermessliche steigen", sagt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Laut EU-Kommission sollen für den Wiederaufbau nach der Coronakrise 750 Milliarden Euro auf dem Kapitalmarkt für den Aufbaufonds aufgenommen werden.

Geld für Miliz, Misstrauensantrag gegen Tanner: Die Miliz erhält ein Sonderbudget in Höhe von 200 Millionen Euro für dieses und die kommenden zwei Jahre. Damit soll in Fahrzeuge, Schutzausrüstung, Infrastruktur und Nachtsicht investiert werden. Im Nationalrat sieht sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) indes mit einem Misstrauensantrag von SPÖ, FPÖ und Neos konfrontiert. Mehr dazu.

VW-Käufer können in Österreich klagen: In der Causa um manipulierte Dieselfahrzeuge hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass betroffene Autokäufer den deutschen Volkswagen-Konzern im Land des Autokaufs, konkret in Österreich, klagen dürfen. Mehr dazu.

Australien will Hongkonger schützen: Premierminister Scott Morrison will das Auslieferungsabkommen mit der chinesischen Sonderverwaltungszone aussetzen, um in Australien lebende Menschen aus Hongkong zu schützen. Auch sollen die Arbeits- oder Studentenvisa von rund 10.000 in Australien lebenden Hongkongern pauschal um fünf Jahre verlängert werden. Mehr dazu.

Nationalrat beginnt BVT-Reform: In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause nehmen die Abgeordneten heute im Parlament die erste Etappe zur Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Eine neue Persönlichkeitsprüfung soll eingeführt werden. Mehr dazu.

Der Morgenticker zum Nachlesen: