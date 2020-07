Kyrgios attackiert Thiem: "Wovon redest du?"

Der Australier Nick Kyrgios, selbst um keinen Eklat verlegen, legt sich auf Twitter mit Dominic Thiem an. „Keiner von euch hat die intellektuelle Ebene, um überhaupt zu verstehen, woher ich komme!"

Der Australier Nick Kyrgios hat Dominic Thiem für seine Verteidigung von Spielern, die an der „Adria Tour" teilgenommen haben, verurteilt. Der selbst um keinen Skandal oder Eklat verlegene Profi hat wiederholt Organisatoren und Spieler bei dieser Veranstaltung kritisiert, bei der Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric und Viktor Troicki später positiv auf Covid-19 getetet worden sind.

Dominic Thiem, der ebenfalls an der Wohltätigkeitsveranstaltung teilnahm, sich aber nicht infizierte, sagte, Kyrgios habe „viele Fehler gemacht“ und sollte andere nicht kritisieren. Der Kommentar sorgte prompt für einen „Return“ von Kyrgios in sozialen Medien. „Wovon redest du? Fehler wie Schläger zertrümmern? Fluchen? Ab und zu ein paar Matches aufgeben? Was jeder tut?", schrieb Kyrgios auf Twitter. „Keiner von euch hat die intellektuelle Ebene, um überhaupt zu verstehen, woher ich komme. Ich versuche, sie zur Rechenschaft zu ziehen."

Kyrgios schrieb, dass Spieler, die während der Pandemie feierten, letztlich beweisen, dass sie Corona „für einen „Witz“ hielten. „Menschen verlieren Leben, Angehörige und Freunde, und dann tritt Thiem für den Fehler ein", fügte er hinzu.

Er attackierte bereits vergangene Woche den Deutschen Alexander Zverev, nachdem ein Video aufgetaucht war, das ihn in einem überfüllten Club beim Tanzen zeigte. Und das, obwohl er sich nach seinem Auftritt bei der Adria Tour zur Selbstisolation verpflichtet hatte.

(Reuters)