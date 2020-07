ÖVP-Protest gegen Darstellung Rendi-Wagners als „Nummerngirl“

Die Darstellung der SPÖ-Parteichefin in einer Karikatur der „Oberösterreichischen Nachrichten“ sei sexistisch, finden nicht nur Parteifreunde. Auch zwei ÖVP-Ministerinnen verurteilen die Zeichnung.

In den „Oberösterreichischen Nachrichten“ erschien am Mittwoch eine Karikatur, die SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner leicht bekleidet aus einer Torte springend zeigt. Breit grinsend hält sie ein Schild mit der Aufschrift „Forderungen“ in der Hand. Die Torte ist mit dem Schriftzug „Kraft-Paket“ versehen. Unter diesem Titel präsentierte Rendi-Wagner am Dienstag ihre Vorstellungen davon, wie die Sozialdemokratie Österreich aus dem Wirtschaftsabschwung wieder nach oben führen würde.

Die Karikatur wurde am Mittwoch vom Österreichischen Frauenring scharf verurteilt: „Frauen in den politischen Parteien sind gewählt, um ihre Politik zu machen, egal ob man damit einverstanden ist oder nicht“, schrieb dieser auf Twitter. „Keine von ihnen hat es sich verdient, so dargestellt zu werden!“ Protest an der Karikatur kam aber auch von unerwarteter Seite: Die ÖVP-Ministerinnen Susanne Raab (Frauen und Integration) und Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft, Zivildienst) verurteilten die Zeichnung.

„Frauen in der Politik springen nicht leicht bekleidet aus Torten! Auch wenn man Meinungen/Forderungen nicht teilt: das ist unerträglich“, schrieb Köstinger auf Twitter.

„Karikatur hin oder her: Diese sexistische Darstellung von Frauen in der Politik geht gar nicht“, protestierte Raab.

Die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und die designierte oberösterreichische Frauenvorsitzenden der SPÖ, Renate Heitz, wendeten sich mit einem Leserbrief an die „Oberösterreichischen Nachrichten“: „Wir sind entsetzt über die Darstellung unserer Bundesparteivorsitzenden in einer Karikatur der Oberösterreichischen Nachrichten vom 7.7.2020. Eine Spitzenpolitikerin als "Nummerngirl" (sic!) darzustellen, ist unerträglicher Sexismus und hat auch in einer Karikatur nichts zu suchen“, heißt es in dem gemeinsamen Statement, das auch auf Facebook veröffentlicht wurde. „Man kann Inhalte kritisieren und diese auch lustig oder zum Schmunzeln darstellen, das ist die Aufgabe von Karikaturen. Die sexistische Herabwürdigung von Frauen in ihrer Funktion können wir aber nicht akzeptieren - das ist einfach kein Witz und nicht zum Schmunzeln. Sexismus hat viele Gesichter – egal ob es ein Landeshauptmann-Stellvertreter, ein Fußballverein oder ein Karikaturist macht. Und wir werden uns immer gegen jedes dieser Gesichter wehren.“

Die „Oberösterreichischen Nachrichten“ wollen das Bild nun löschen, sagte Gerald Mandlbauer dem „Kurier“. Man habe sich bei der SPÖ entschuldigt und plane ein Gespräch mit dem Karikaturisten. „Ich bin grundsätzlich ein Verfechter der Freiheit des Karikaturisten und denke, dass Satire und Kultur grundsätzlich großen Spielraum haben sollten“, so Mandlbauer. „Unser Karikaturist bewegt sich in diesem breiten Rahmen bisher sehr trittsicher. Für die betreffende Karikatur würde ich das nicht so behaupten.“