Warum ist die Filmgeschichte nicht längst im Netz?

Sommerfrische in den 1950ern - im Filmarchiv-Onlinekanal „Reisefieber in Agfacolor“.

Die Covid-19-Krise hat die dürftige Onlineverfügbarkeit des globalen Filmerbes ins Licht gerückt. Nun mehren sich auch in Österreich Initiativen, ausgewählte Archivbestände ins Internet zu verlagern. Warum erst jetzt?

Ein Grundsatz unserer digital vernetzten Gegenwart lautet: Wirklich öffentlich ist nur das, was online zur (freien) Verfügung steht. Umso mehr, wenn das Kulturleben massiven Einschränkungen unterworfen ist. Die Pandemie hat viele Leerstellen im Umgang mit Kulturgütern aufgezeigt. Doch nirgendwo sind die Versäumnisse so klar zutage getreten wie in der Erhaltung und Verwaltung der Filmgeschichte.