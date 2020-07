Stefanie Reinsperger ist die Neue im "Tatort" Dortmund

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Schauspielerin ist bisher vor allem auf den Theaterbühnen in Wien, Düsseldorf oder Berlin gestanden.

Die 32-jährige Österreicherin spielt in „Heile Welt“ erstmals die Hauptkommissarin Rosa Herzog.

Die österreichische Schauspielerin Stefanie Reinsperger wird neue TV-Kommissarin im "Tatort" aus Dortmund. In der nächsten Folge "Heile Welt" ermittle die 32-Jährige erstmals als Hauptkommissarin Rosa Herzog, teilte der WDR am Mittwoch mit. Dabei wird sie bestehen müssen an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon).

Sie sei "dankbar für diese Chance und Gelegenheit", zitierte der Sender die Darstellerin. Sie hat bisher vor allem bei Theatern - etwa in Wien, Düsseldorf oder Berlin - auf der Bühne gestanden, 2017 und 2018 gab sie im "Jedermann" die "Buhlschaft" bei den Salzburger Festspielen. Reinsperger wird als Rosa Herzog Nachfolgerin der Figur Nora Dalay. Darstellerin Aylin Tezel hatte 2019 ihren Rückzug angekündigt, um sich neuen künstlerischen Herausforderungen zu stellen.

Im Premierenfall für Rosa Herzog wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau nach einem Brand im Keller einer Hochhaussiedlung entdeckt. Die Neue erkennt schnell, dass das Opfer erschlagen wurde. Bei den Ermittlungen wird das Viererteam mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert. Sendetermin im Ersten wird 2021 sein.

(APA/dpa)