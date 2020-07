Wie sich künstliche Intelligenz auf den Sinn des Lebens auswirkt, fragen wir uns viel zu wenig, sagt der deutsche Star-Philosoph Richard David Precht – und wundert sich.

Die „Presse am Sonntag": Der Titel Ihres gerade erschienenen Buchs lautet „Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens". Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Richard David Precht: Ich habe mich immer gewundert, dass die Frage nach der künstlichen Intelligenz bisher nicht mit der Frage nach dem Sinn des Lebens verknüpft worden ist. Künstliche Intelligenz wird in das Leben der Menschen sehr stark eingreifen, wird die Gesellschaft, die Staaten und die Wirtschaft verändern. Wenn wir uns zu so großen Veränderungen entscheiden, müssen wir uns doch fragen, wozu sie gut sein sollen. Machen wir damit menschliches Leben lebenswerter? Erhöhen wir das Glück in der Welt oder nicht? Insofern ist es nur logisch, dass man künstliche Intelligenz auf den Sinn des Lebens beziehen muss.

Warum wird die Frage, ob künstliche Intelligenz gut oder schlecht für die Menschheit ist, so wenig gestellt?

Sie wird nicht gestellt, denn künstliche Intelligenz wird ja nicht von der UNO entwickelt, sondern von Unternehmen für ganz bestimmte Anwendungen. Jede Firma sieht nur ihren kleinen Bereich. Mit Ausnahme von einigen wenigen IT-Gurus in den USA gibt es kaum jemanden, der eine große philosophische Diskussion darüber lostritt.

Wie erleben Sie diese Diskussionen?

Wenn sie geführt werden, dann auf eine sehr naive Art und Weise. Ich bin sehr viel auf Digitalkonferenzen und habe dort schon den einen oder anderen IT-Guru erlebt. Interessant ist, dass die immer sagen, wohin wir kommen werden. Das klingt dann immer paradiesisch. Wir werden etwa auf anderen Sternen leben, und das wird ganz toll sein. Und wir werden auch keine einfachen Arbeiten mehr machen, weil diese ohnehin bald von Maschinen erledigt werden. Im Grund wird das Bild einer Science-Fiction-Welt gezeichnet.

Gefällt Ihnen dieses Bild?

Nein, ich finde es überhaupt nicht toll. Die Vision, wir könnten bald Sterne besiedeln, interessiert die allermeisten Menschen doch überhaupt nicht. Ich würde lieber in einem Gefängnis leben als auf dem Mars. Bei all diesen Diskussionen vermisse ich eine Frage: „Was wollen wir eigentlich?" Stattdessen wird nur darüber geredet, was kommen wird, und zwar so, als hätten wir es mit natürlichen Entwicklungen oder physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu tun. Aber das ist natürlich nicht so.

Was wollen wir, sollten wir uns fragen. Ein Fabriksarbeiter wird darauf anders antworten als ein Rechtsanwalt oder ein IT-Guru.

Letztere würden darauf nur sagen, dass alle Probleme der Menschheit mit künstlicher Intelligenz gelöst werden können.

Nick Bostrom, der schwedische Philosoph und IT-Visionär, etwa meint, „dass wir dank künstlicher Intelligenz unser kosmisches Erbe barmherzig und triumphal" werden nutzen können. Klingt bombastisch.

Ja, und Bostrom meint das weder ironisch noch zynisch, auch wenn man sich das nur schwer vorstellen kann. Wie schon gesagt, die Utopie, den Mars zu besiedeln, halte ich nicht für reizvoll. Viel wichtiger wäre es, sich zu überlegen, wie wir den Hunger auf der Welt besiegen oder die ökologische Situation unseres Planeten verbessern können. Aber diese Fragen stehen viel zu wenig im Zentrum.

Wenn es um künstliche Intelligenz geht, sind die meisten ambivalent. Einerseits erleichtert sie den Alltag in vielen Belangen. Andererseits haben wir Angst davor, dass sie uns in vielen Bereichen überflüssig macht und lernfähige Rechner das Kommando übernehmen werden.

Das Interessante dabei ist, dass jene Menschen, die von künstlicher Intelligenz restlos begeistert sind und ihre Entwicklung vorantreiben, die Angst schüren, dass sie uns entgleiten, einen eigenen bösen Willen entwickeln und nach der Weltherrschaft streben könnte. Das ist sehr albern.

Zur Person Richard David Precht wurde 1964 in Deutschland geboren, in Solingen (Nordrhein-Westfalen). Er ist Philosoph, Publizist und Autor.

Nach der Matura nahm er das Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Köln auf und promovierte 1994. In seiner Dissertation untersuchte er die „gleitende Logik der Seele" in Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften". Er ist Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana-Universität Lüneburg sowie Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" in Berlin.

Seit seinem Bestseller „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?" waren seine Bücher zu philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen große Erfolge und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Im ZDF modertiert Precht seit 2012 die Philosophiesendung „Precht". Sein Essay „Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens" erschien Mitte Juni 2020.

Goldmann

Warum?

Weil aus künstlicher Intelligenz keinerlei Willen entspringt. Sieht man sich die Evolution an, dann gab es irgendwann Lebewesen, die mit einem elementaren Willen ausgestattet waren, nämlich, sich zu reproduzieren. Dieser Wille wurde immer komplexer, doch nur bei ganz wenigen Tieren kam so etwas wie Intelligenz dazu. Aber umgekehrt entsteht aus Intelligenz kein Wille. Niemand strebt nach der Weltherrschaft, weil er so intelligent ist. Sondern wer psychisch so disponiert ist, nützt seine Intelligenz dazu, Macht zu erlangen. Die Reihenfolge geht also immer vom Willen zur Intelligenz und nicht umgekehrt. Und in Computersysteme implementierte Intelligenz besitzt keinen Körper. Ohne Leiblichkeit gibt es keinen physiologischen und psychologischen Drang nach Macht.

Letztlich stehen wir Menschen hinter künstlicher Intelligenz. Das blenden wir gern aus. Gesichtserkennungsprogramme, die just bei Schwarzen mehr Fehler machen als bei Weißen, sind von uns programmiert.

Wir können uns sofort darauf einigen, dass künstliche Intelligenz ein neutrales Instrument ist, genauso wie ein Hammer, mit dem ich jemanden umbringen oder einen Nagel in die Wand schlagen kann. Aber künstliche Intelligenz ist auch ein großartiges System zur Reproduktion von Vorurteilen. Je nachdem, wie defizitär ich – mit oder ohne Absicht – eine Maschine programmiere, entstehen Diskriminierungen. Das ist ein Thema, das in Ethikkommissionen breit diskutiert wird. Der Punkt ist, dass es nicht um künstliche Intelligenz an sich, sondern um ihren Einsatz geht. Dass uns künstliche Intelligenz auch entgleiten kann, halte ich durchaus für denkbar. Aber sie kann keinen Willen oder eine eigene Moral entwickeln.



Woran denken Sie, wenn Sie von „entgleiten" sprechen?

Etwa, dass Systeme aufgrund von Programmierfehlern wirre Entscheidungen zu treffen beginnen. In der Finanzwelt hätte das unglaubliche Auswirkungen. Oder dass selbstlernende Systeme Dinge tun, die innerhalb des Systems sinnvoll erscheinen, aber etwa für die Finanzmärkte unheilvoll sind. Erinnern Sie sich daran, als erstmals ein Computer den Großweltmeister des strategischen Brettspiels „Go", Lee Sedol, geschlagen hat?

Nein.

Das galt damals als viel spektakulärer als beim Schach. Freilich ist der Computer programmiert worden, aber die Züge, die er gemacht hat, waren gerade nicht einprogrammiert. Er war in der Lage, auf welche zu kommen, die ein Mensch zuvor noch nie gemacht hat. Nun, wenn das bei Go passiert, kann das überall sonst auch passieren – und unheilvolle Konsequenzen haben. Aber nicht, weil die Maschine böse ist.

Thomas Kost / laif / picturedesk

Wie sollen wir damit umgehen?

Wir müssen uns überlegen, ob wir in sensiblen Bereichen künstliche Intelligenz einsetzen sollen. Sie darf meines Erachtens nach keine Entscheidungen treffen, die über das Schicksal von Menschen richten, wie das etwa bei selbstfahrenden Autos der Fall wäre. Wenn wir diese Grenze einhalten, haben wir schon das Schlimmste verhindert.

Sie meinen, ob ein selbstfahrendes Auto in einer bestimmten Situation die Entscheidung trifft, besser einen alten Menschen statt ein Kind zu überrollen?

Zum Beispiel. Damit würde nämlich der Wert menschlichen Lebens relativiert. Das verbietet in Deutschland und auch in Österreich die Verfassung.

Können Sie der Forderung etwas abgewinnen, Maschinen müssten eben „ethisch programmiert" werden?

Nein, denn Maschinen werden niemals ein Gewissen entwickeln oder moralisch handeln. Sie sind nicht der Richter, sie sind nur der Henker. Wir versuchen immer, Situationen, die von Emotionen dominiert werden, durch rational technische Lösungen zu ersetzen. Das Menschliche an der Moral wollen wir loswerden, sie soll lieber wie ein Uhrwerk funktionieren. Aber eine Moral ohne Menschen kann es definitionsgemäß nicht geben. Wer moralisch handelt, dem unterstellen wir nämlich Autonomie. Aber künstliche Intelligenz trifft in moralischen Dilemmasituationen nie eine freie Entscheidung, das kann sie gar nicht.

Wir Menschen tun gern so, als wären für unsere moralischen Entscheidungen nicht Emotionen, sondern bloß die Vernunft ausschlaggebend.

Wer glaubt, dass menschliche Entscheidungen in moralischer Hinsicht rein rational sind, irrt. Es funktioniert anders: Wir haben Gefühle und suchen uns dann für sie bestimmte rationale Argumente. Anders gesagt: Die Vernunft ist die Marketingabteilung, um unsere emotionalen Entscheidungen sich selbst – und anderen – gut zu verkaufen.

Nachdem wir schon bei den Emotionen sind: Glauben Sie, dass die Corona-Pandemie die Menschen aufgerüttelt hat, irgendetwas mit ihnen gemacht hat?

Ich denke, für jene Menschen, die in immer technischeren Welten leben und kaum mehr über den Zusammenhang zwischen ihrem Körper und der Natur nachdenken, muss die Covid-Pandemie die tiefere Erfahrung gewesen sein, dass es doch ganz reale Gefahren wie Viren gibt – und nicht nur Computerviren. Wir haben gemerkt, dass wir immer noch der Unbill der Natur ausgesetzt sind. Wenn man diese Lektion verstanden hat, müsste man sie eigentlich auch im Hinblick auf den Klimawandel verstanden haben.

Precht anno 2010 in Wien Wirtschaftsblatt/Jindrich Foltin

Wie haben Sie die Krisenzeit verbracht?

Mit viel Schreiben. Ich arbeite am vierten Band meines Buchs meiner Philosophiegeschichte. Und mit viel Sport, zu dem ich sonst nicht komme. Und ich habe sehr viel mit Freunden telefoniert. Ich war familiär deutlich mehr zurückgezogen, als ich das sonst bin. Das habe ich sehr genossen.

Und jetzt, wie geht es Ihnen jetzt?

Gut, allerdings empfand ich die Rückkehr in die Normalität – wie viele Menschen – als ein wenig anstrengend.